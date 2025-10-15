HUMAN GEST! 3 pripadnika MUP-a pešače do Hilandara kako bi sakupili novac za decu leptire!

Human podvig tri hrabra momka! Trojica pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova pre više od 10 dana krenula je pešice na put do manastira Hilandar na Svetoj gori kako bi sakupili novčana sredstva za lečenje i negu dece leptira! , a na tu ideju su došli jer su želeli da naprave podvig koji će biti nekome na korist.

Pripadnik SAJ-a Marko Marinković, pripadnik PU Prijepolje Vladimir Penezić i pripadnik SBPOK Beograd Strahinja Bjelić se trenutno nalaze u Severnoj Makedoniji. Prema planu svog podviga, 23. oktobra trebalo bi da stignu u Uranopolis gde će se narednog jutra ukrcati na brod koji će ih odvesti do Svete gore.

Marinković kaže da put nastavljaju danas iz mesta Skakovče.

„Evo deseti dan smo prošli, preko 400 kilometara smo prošli. U mestu Skakovče će biti pauza i sutra nastavljamo dalje“, rekao je Marinković za Tanjug.

Bulozna epidermoliza je retko oboljenje kože zbog kojeg oštećenja nastaju čak i pri slabom dodiru ili pritisku, a ta oštećenja su veoma slična opekotinama, s tim da se stvaraju i velike površine pod plikovima i ranama. Osim kože, zahvaćena je i sluzokoža unutrašnjih organa – jednjaka i disajnih puteva, što otežava ishranu i vodi čestim respiratornim infekcijama, a zbog velike osetljivosti, deca koja imaju tu bolest poznata su i kao „deca leptiri“.

Bjelić je dodao da ih dodatno motiviše to što idu prema pravoslavnoj svetinji i zbog toga im ništa ne predstavlja teškoću.

„Taj novac koji se bude prikupio, udruženje će iskoristiti za nabavku tih gaza koje su jako skupe i krema koje im koriste za brže zaceljivanje kože kod njihove dece“, rekao je Bjelić.

Trojica pripadnika MUP-a na put su krenula 4. oktobra ispred Hrama Svetog Save u Beogradu.

