HAPŠENJE U ZAJEČARU: Dve osobe osumnjičene za posedovanje i prodaju opojnih droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su D. C. (1979) iz okoline Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, policija će protiv E. F. C. (1985), takođe iz okoline Zaječara, podneti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, policija je kod D. C. pronašla 47 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dve vagice za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika, a kod E. F. C. manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana i vagicu za precizno merenje.

Po nalogu višeg javnog tužioca, D. C. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, dok će, po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv E. F. C. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Zajecaronline.com/MUP/ N.B

