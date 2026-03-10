HAPŠENJE U NEGOTINU: Kod osumnjičenog pronađena marihuana

Policija u Negotinu uhapsila je S. Ž. (58) iz ovog grada kada je prilikom pretresa kuće u okolini Negotina i stana u tom gradu koje osumnjičeni koristi pronašla oko 730 grama marihuane, sasušene stabljike marihuane i biljku kanabisa visine 16 centimetara.

Kako je saopštila Policijska uprava u Boru, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Zajecaronline.com/tanjug

