Grčka planira da uvede zabranu anonimnosti na društvenim mrežama

Grčka vlada planira da uvede zabranu anonimnosti na društvenim mrežama, u okviru napora da se suzbije rastuća toksičnost u javnom diskursu, izjavio je ministar digitalne tehnologije Dimitris Papastergiu.

“U antičkoj Grčkoj, svako je mogao otvoreno i po imenu da izrazi svoje mišljenje. Digli bi ruku i podelili svoj stav. Ovo bi trebalo da nas inspiriše dok oblikujemo novu digitalnu demokratiju”, rekao je ministar za Euraktiv na marginama Delfijskog ekonomskog foruma.

Iako ideja o zabrani kruži mesecima, sada se njome bave viši zvaničnici, uključujući i kancelariju grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa.

Grčka će početkom 2027. održati parlamentarne izbore, a predizborna kampanja je već nezvanično počela.

Vlada Grčke tvrdi da se politička debata na društvenim mrežama često pretvara u koordinisano uznemiravanje, širenje lažnih vesti, pretnje i govor mržnje putem anonimnih profila, a u pojedinim slučajevima policija nije uspela da identifikuje korisnike koji su prekršili zakon.

Ministar Papastergiu ocenio je da je glavni problem anonimnosti “toksičnost” i mogućnost da se bez posledica narušava nečiji ugled.

“Glavni problem koji stoji iza anonimnosti je toksičnost, posebno na društvenim mrežama. Svako može da ocrni pojedinca i izvrši karakterno ubistvo bez ikakvih posledica. Moramo da pronađemo način da obavežemo platforme koje verifikuju identitet naloga. Postoji mnogo tehničkih načina da se to postigne”, rekao je Papastergiu.

Zamenik grčkog premijera Pavlos Marinakis, pojasnio je da namera nije da se ukinu pseudonimi, već da se osigura da svaki profil odgovara stvarnoj osobi, ali nije isključio proširenje takvih mera na širi internet, uključujući vesti na portalima.

Kritičari ističu tehničku složenost problema i sugerišu da bi pristup na nivou cele EU mogao biti praktičniji za sprovođenje.

