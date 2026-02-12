Gradsko pevačko društvo „Stevan Mokranjac“ nastupa 15. februara u Aleksincu

Početak koncerta je u 19.00h.

Gradsko pevačko društvo „Stevan Mokranjac“ Ustanove „Zoran Radmilović“ nastupiće u nedelju 15. februara na „Sretenjskom koncertu“ u crkvi svetog Nikole u Aleksincu, kao gost aleksinačkog mešovitog hora „Šumatovac“.

Ovaj zaječarski hor pod rukovodstvom Maje Milenković osvojio je krajem januara ove godine dve vredne nagrade na Horskom festivalu HOROS u Ćupriji:

Drugo mesto u kategoriji jednorodnih horova Specijalnu nagradu za najbolje izvedenu kompoziciju starih majstora

Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.