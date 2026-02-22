Gradski folklorni ansambl „ZO-RAˮ oduševio publiku na 7. koncertu „Korak lakˮ u Kotlujevcu

Gradski folklorni ansambl „ZO-RAˮ iz Zaječara, održao je sinoć 7. godišnji koncert pod nazivom „Korak lakˮ , u sali Centra za kulturu u zaječarskom naselju Kotlujevac.

Publika je uživala u igrama iz Srbije i Severne Makedonije-od Bujanovca do Halova i Crnorečja, od Leskovca, Vlaških igara i Crne trave, kroz Šumadiju , Vranjsko polje i Šopluk do Кumanova.

Gosti koncerta bili su članovi kilturno-umetničkih društava „Dositej Obradović” iz Beograda i „LJig” iz istoimenog mesta.

Gradski folklorni ansambl „ZO-RAˮ sa radom je počeo 2018. godine u okviru Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović ˮ, pod rukovodstvom Nenada Petkovića.

Danas ima oko 80 šlanova u dečjem, igračkom i veteranskom ansamblu sa kojima pored Petkovića vredno radi i Veljko Krpetić.

Organizator koncerta je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović ˮ uz svesrdnu pomoć članova GFA „ZO-RA”, pod pokroviteljstvom Grada Zaječara.

Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.

