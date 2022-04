Boško Ničić poručio da je glasao za mir, stabilnost i napredak

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić iskoristio je svoje biračko pravo i glasao na biračkom mestu 61, u Lubnici.

Ničić je u pratnji svoje supruge, u prostorijama MZ sela Lubnica, na biračkom mestu 61, obavio građansku dužnost. U to ime, na svom profilu je napisao da je glasao za mir, stabilnost i napredak Srbije.

,,Ono što želim da kažem to je da je izuzetno bitno da građani u što većem broju danas izađu na izbore. Nalazimo se verovatno u najtežim vremenima od dvehiljadite pa na ovamo što se tiče opšte situacije za koju mi u Srbiji apsolutno nismo krili ali ćemo trpeti njene posledice. Posle najveće pandemije u zadnjih stotinak godina usledio je ovaj rat između Rusije i Ukrajine koji će sigurno izazvati veliku energetsku krizu, koja će se odraziti u naredne 4-5 god. Mi sada upravo biramo one koji će nam obezbediti mir i stabilnost u naredne 4 godine. Mislim da odgovornost na svakome od nas leži i nije samo pravo naše da biramo, nego je to u ovakvim teškim vremenima i naša obaveza“, poručio je Ničić i dodao da se nada da će građani dati svoj glas onima za koje misle da mogu pružiti mir, stabilnost i ekonomski napredak.