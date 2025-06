GRAĐANI ZAJEČARA U STRAHU! Okupilo se više desetina NAORUŽANIH BATINAŠA I KRIMINALACA!

U picerijama 54 u Zaječaru okupilo se više desetina batinaša i kriminalaca sa na*ističkim obeležjima, naoružani elektrošokerima i hladnim oružjem.

GRAĐANI ZAJEČARA U STRAHU! Okupilo se više desetina NAORUŽANIH BATINAŠA I KRIMINALACA!

View this post on Instagram A post shared by Kreni Srbijo 🇷🇸 (@krenisrbijo)

Osnovano se sumnja da se u samom mestu vrši organizovana kupovina glasova za dve pozicije liste.

Pripadnici ove kriminalne grupe motorima krstare ispred biračkih mesta u užem centru grada i vređaju starije sugrađane.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

ČITAJTE NAS I NA HYPETV KANALIMA WHATSAPP, VIBER I TELEGRAM.