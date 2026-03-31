Grad Zaječar organizuje Info dan o sufinansiranju energetske sanacije domova

Grad Zaječar poziva sve zainteresovane građane, kao i izvođače radova, da prisustvuju Info danu posvećenom Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zaječara za 2025/2026. godinu.

Javni poziv realizuje se u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji Grad Zaječar sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Info dan će biti održan u četvrtak, 2. aprila 2026. godine, u sali Gradskog veća grada Zaječara (Trg oslobođenja br. 1), u periodu od 13.00 do 15.00 časova.

Ovo je izuzetna prilika da zainteresovani građani dobiju sve relevantne informacije o uslovima konkursa, načinu prijave, kao i merama koje će biti sufinansirane. I ove godine, kao i prethodne, pravo učešća imaće i građani koji pripadaju socijalno osetljivim kategorijama.

Objavljivanje Javnog poziva očekuje se nakon 6. aprila, a od trenutka njegovog raspisivanja građani će imati rok od deset dana za prikupljanje neophodne dokumentacije, koju će potom biti potrebno predati u skladu sa rokovima navedenim u Javnom pozivu.

Info dan predstavlja priliku da svi zainteresovani, uz podršku zaposlenih u Gradskoj upravi Zaječar i članova Komisije za mere energetske efikasnosti, dobiju dodatna pojašnjenja i reše eventualne nedoumice u vezi sa dokumentacijom potrebnom za učešće na konkursu.

Cilj projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ jeste primena mera koje doprinose smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova u domaćinstvima, povećanju komfora stanovanja, kao i zaštiti životne sredine.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!