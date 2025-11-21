„GOSPOĐICE PAVLOVIĆ, NE TREBA IZVOĐAČI DA PLATE ‘POZAJMLJIVANJE’ AUTORSKIH PRAVA“ Saša Mirković o neznanju Milice Pavlović, a evo šta kaže o Lukasovim pesmama!

„GOSPOĐICE PAVLOVIĆ, NE TREBA IZVOĐAČI DA PLATE ‘POZAJMLJIVANJE’ AUTORSKIH PRAVA“

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković, je i muzički producent, pa su mu i te kako poznate informacije o autorskim pravima izvođača.

Nakon što je sinoć objasnio pevačici Milici Pavlović da su pesme u vlasništvu autora, a ne pevača, na Tiktoku su se pojavili razni komentari. Navodili su se pevači koji su snimili pesme prvo otpevane od strane Grka.

„Ma naravno. Aca Lukas, Elma Sinanović, Jelena Karleuša… Ja ne znam kako ih sada ne tuže Grci, s obzirom da se sve vidi i da je sve dostupno„, napisala je Milica Pavlović. Stigao je odgovor od Mirkovića.

„Gospođice Pavlović, nisu izvođači ti koji treba da plate ‘pozajmljivanje’ autorskih prava nego autori koji su ih ‘pozajmili’. Ili ne znaš ništa o tome ili te neko loše savetuje. Kakogod, ja sam tu da ti objasnim prava izvođača i prava autora, kao i producentska prava. Pitaj sve što ti nije jasno„, napisao je muzički producent.

Podsetimo, Mirković je Pavlovićevoj pričao o OFPS-u (Organizaciji proizvođača fonograma Srbije).

„Prvo, ona ne zna šta je OFPS. To je zavedeno izdanje ali samo za prvo izvođenje pesme. I za taj aranžmani za taj tekst i kompoziciju koji je ona otpevala. I koji je ona uradila ili neko koga je ona angažovala. Inače svaki aranžman koji se radi na bini ili na nekom drugom mestu. Onda je tvorac tog aranžmana onaj koji svira to. Konkretno na primeru, u slučaju svakog lajv izvođenja ‘Lične karte’ tvorci aranžmana su Folk House Bend i Aca Lukas. Tako da kad bi pričala o tome što ne zna puno. Mora da zna da time što je kupila prvo izvođenje pesme, nije kupila pravo na tu pesmu“, rekao je Mirković, koji je u komentarima ispod gorepostavljenog videa naglasio:

„Ja nisam pričao o autorima da li kradu od drugih autora. Možemo i o tome. Lična karta jeste grčka kompozicija, ali tekst i aranžman nisu.“

