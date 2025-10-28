Globalno više ljudi govori španski: 2025. godine broj govornika porastao za 30 miliona!

Broj ljudi koji govore španski jezik ove godine je porastao za 30 miliona, na ukupno 635 miliona širom sveta, što je za pet odsto više nego prethodne godine, objavljeno je u Godišnjaku Instituta Servantes.

U Godišnjaku je navedeno da bi broj ljudi koji uče španski jezik mogao da dostigne brojku od 100 miliona pre kraja ovog veka, prenosi novinska agencija EFE.

Zajednica ljudi čiji je maternji jezik španski prvi put prelazi 500 miliona i tako postaje treća najveća na svetu, iza zajednica ljudi koji govore mandarinskim kineskim i hindi jezikom.

Prema podacima objavljenim u Godišnjaku Instituta Servantes, ovu brojku uvećava 92 miliona korisnika sa ograničenim znanjem španskog i više od 24 miliona onih koji uče španski jezik.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

