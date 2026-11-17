Glavni urednik RTS-a pozvan na razgovor u policiju: UKP mu uručio poziv na radnom mestu

Vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković pozvan je da sutra u 7.30 dođe u svojstvu građanina na informativni razgovor u policiju.

Uskoković je pozvan u prostorije MUP-a Srbije u Ulici Despota Stefana 107. a po zahtevu Vivšeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Poziv su mu uručili pripadnici Uprave kriminalističke policije na radnom mestu.

On se odnosi na predistražni postupak u vezi sa emitovanjem intervjua u Drugom dnevniku RTS-a 30. oktobra sa vojnim analitičarem i novinarom Aleksandrom Radićem koji je napustio zemlju i za kojim je raspisana poternica.

Radić je, zbog optužnice za rušenje ustavnog poretka u izjavama o upotrebi zvučnog topa i straha za svoju bezbednost, pre četiri meseca napustio Srbiju.

Zajecaronline/Srbija Danas/RTS/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.