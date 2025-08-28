GITARIJADA DOŽIVELA FIJASKO VEĆ PRVE VEČERI: Manje od sto ljudi, prazna bina i razočaranje u Zaječaru (VIDEO)

Večeras je u Zaječaru počela dugo najavljivana Gitarijada, jedan od najstarijih muzičkih festivala u regionu, ali umesto očekivanog spektakla, manifestacija je već na samom početku doživela ozbiljan fijasko.

Iako su organizatori najavljivali veliki broj posetilaca, bendova iz zemlje i regiona, kao i bogat program, situacija na terenu je, prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, daleko od planirane.

Naime, na jednoj Instagram stranici objavljen je snimak sa večerašnjeg otvaranja festivala, na kojem se jasno vidi da je prostor ispred bine gotovo prazan. Prema proceni korisnika na mrežama u publici ima manje od stotinak ljudi.

“Pa jaoj bre, puče im i ovo. Zaječarska Gitarijada”, navodi se u opisu objave, koja se brzo proširila mrežama i izazvala brojne komentare korisnika.

View this post on Instagram

Podsetimo, nedavno smo pisali o problemima koji prate ovogodišnju Gitarijadu. A posebno o spekulacijama da ove godine na festivalu neće nastupiti ni Električni orgazam, ni Del Arno Band (DLM), ni Kerber, kao ni prošlogodišnji pobednici – grupa Nit.

Pre dve nedelje je bilo jasno da među publikom i muzičarima vlada veliko nezadovoljstvo. Pre svega zbog loše organizacije i izostanka ozbiljne komunikacije od strane organizatora.

Posebno se kao odgovorno lice izdvaja Boško Ničić, direktor organizacionog odbora i gradonačelnik Zaječara, koji je, kako tvrde mnogi, svojim odlukama i načinom vođenja festivala direktno doprineo njegovom padu.

Zajecaronline/I.R.

