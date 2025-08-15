KAKO JE BOŠKO NIČIĆ UNIŠTIO GITARIJADU U ZAJEČARU? Nastavljeno otkazivanje nastupa na 58. GITARIJADI!

KAKO JE BOŠKO NIČIĆ UNIŠTIO GITARIJADU U ZAJEČARU?

Predstojeća Gitarijada u Zaječaru koja je najavljena za 58. avgust po svemu sudeći će biti pravi fijasko, jer kako pišu pojedini mediji, pevači i grupe koji su najavljeni masovno otkazuju svoje učešće. Pa se postavlja pitanje, da li će se nekada popularna Gitarijada održati, ali i ko će uopšte nastupiti?

Kako se šuška neće nastupiti „Električni orgazam“, „DLM“, „Kerber“, kao ni prošlogodišnji pobednici grupa Nit. Kako do početka Gitarijade ima još nekih 13 dana ostaje nam da sačekamo i vidimo šta će da se desi na kraju. A poznato je da je direktor organizacionog odbora Boško Ničić, koji je kao što vidimo uništio Gitarijadu.

Podsetimo, prošle godine poseta je bila toliko mala da su se svi zapitali gde je zakazalo, a odgovori su bili usmereni na organizaciju. I na glavnog krivca Boška Ničića!

A evo kako je bilo kada je to godinama unazad organizovao Saša Mirković.

“57. Gitarijadu kao i nekoliko prethodnih organizuje tim Ničića i imaju svake godine po 1.000 posetilaca. Zajedno sa redarima, tehničkom službom i prodavcima pića. Uspešno nema šta!”, izjavio je Mirković prošle godine.

Pre samo desetak godina Gitarijada izgledala sasvim drugačije. Sada već sa nostalgijom, rokeri se sećaju nekih Gitarijada iz prošlosti. Posebno upečatljiva bila je 49. po redu, koja je trajala četiri dana i Kraljevicu pretvorila u pravi rokenrol “mravinjak”.

Ovako je to izgledalo na Gitarijadi dok je Saša Mirković organizovao! Tada su nastupali najjači izvođači iz Srbije i regiona, a preko 30.000 ljudi je pratilo taj muzički događaj.

Zajecaronline/J.V.

