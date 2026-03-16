Gimnazijalci iz Zaječara trijumfovali u Nišu: Prvo mesto na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija

Učenici Gimnazije Zaječar osvojili su prvo mesto na Regionalnom takmičenju učeničkih kompanija za jugoistočnu Srbiju, održanom u Nišu.

Sa svojom učeničkom kompanijom oni su, nakon predstavljanja proizvoda i razgovora sa stručnim žirijem, bili najuspešniji u konkurenciji 21 učeničke kompanije iz regiona.

WoofGuard je pametan dodatak za ogrlicu koji vlasnicima pasa omogućava praćenje fizičke aktivnosti i opšteg stanja ljubimca, uz preporuke za optimalnu brigu o zdravlju psa.

Tim čine učenici: Teodora Ignjatović, Nikola Jolić, Veljko Ljubisavljević, Lazar Stanković, Aleksa Kržan. Mentor tima je nastavnica Danijela Mitov, a biznis mentor Marko Milenković iz kompanije Nordeus.

Zajecaronline.com/Gimnazija Zaječar/N.B.

