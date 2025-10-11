Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Albaniju!

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20.45 časova na stadionu “Dubočica” u Leskovcu selekciju Albanije u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je da je tim spreman za veoma važan duel sa Albanijom.

“Očekuje nas težak meč, sportski rival koji ima izuzetno dobru ekipu. Za nas je ovo jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija na putu do ostvarenja konačnog cilja. Igrači su mirni, fokusirani i očekujemo utakmicu potpuno spremni sa željom da obradujemo naciju pobedom. Drago mi je da smo ponovo u Leskovcu, uslovi su dobri, sve je spremno za jedan fudbalski spektakl. Želimo šest bodova kako bi ovaj oktobarski ciklus bio uspešan za nas”, rekao je Stojković na konferenciji za medije uoči duela sa Albanijom.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

