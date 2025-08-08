Fudbaleri Partizana sa igračem manje poraženi od Hibernijana u Beogradu

Fudbaleri Partizana poraženi su večeras u Beogradu od škotskog Hibernijana rezultatom 2:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Domaćin je prvu dobru šansu imao već u šestom minutu, ali je Demba Sek iz odlične pozicije šutirao visoko iznad gola. Partizan je u 33. minutu imao novu veliku priliku da povede, ali Jovan Milošević nije iskoristio stoodstotnu šansu. Samo minut kasnije domaćin je ostao sa 10 igrača, pošto je Vukašin Đurđević je dobio drugi žuti karton.

Gosti su ubrzo iskoristili brojčanu nadmoć, kada se u 40. minutu Martin Bojl najbolje snašao na drugoj stativi posle kornera i velike gužve i udarcem sa pet metara doneo vođstvo Hibernijanu. U 67. minutu minutu sudija sa Malte Filip Faruđa je posle intervencije iz VAR sobe dosudio penal koji je u gol pretvorio Bojl zbog prekršaja u šesnaestercu. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Edinburgu.

Pobednik dvomeča između srpskog i škotskog kluba će u plej-ofu igrati protiv poraženog iz dvovoja AEK Larnaka – Legija. Kiparski klub je danas kod kuće pobedio 4:1.

Zajecaronline/Hypetv.rs/tanjug/N.B.

