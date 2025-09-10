Fudbaleri Ekvadora pobedili Argentinu, Bolivija nadigrala Brazil!

Fudbalska reprezentacija Ekvadora pobedila je jutros u Gvajakilu selekciju Argentine rezultatom 1:0 u utakmici poslednjeg, 18. kola južnoameričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine.

Jedini gol na utakmici postigao je Ener Valensija u 45+13. minutu iz penala.

Obe selekcije su meč završile sa po 10 igrača. Argentinski fudbaler Nikolas Otamendi je dobio direktan crveni karton u 31. minutu, dok je reprezentativac Ekvadora Moizes Kaisedo isključen u 50. minutu, pošto je zaradio drugi žuti karton.

Fudbaleri Ekvadora pobedili Argentinu, Bolivija nadigrala Brazil!

Fudbalska reprezentacija Bolivije savladala je u El Altu selekciju Brazila 1:0 i izborila interkontinentalni plej-of za plasman na SP 2026. Jedini gol za Boliviju postigao je Migel Terseros u 45+4. minutu iz penala.

U ostalim utakmicama 18. kola južnoameričkih kvalifikacija za SP 2026, postignuti su sledeći rezultati: Čile – Urugvaj 0:0, Peru – Paragvaj 0:1 i Venecuela – Kolumbija 3:6.

Tabela: Argentina 38 bodova, Ekvador 29, Kolumbija 28, Urugvaj 28, Brazil 28, Paragvaj 28, Bolivija 20, Venecuela 18, Peru 12, Čile 11.

Plasman na SP su izborile selekcije Argentine, Ekvadora, Kolumbije, Urugvaja, Brazila i Paragvaja.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!