Sledeće nedelje u Pozorišnom muzeju: Književno veče i koncert gitarskog dua

U Pozorišnom muzej u Zaječaru naredne nedelje publiku očekuju dva zanimljiva kulturna događaja.

U utorak, 21. aprila, sa početkom u 12 časova, biće održana promocija dopunjenog izdanja izabranih dela dr Radovana Kalabića. Ulaz na ovaj događaj je slobodan.

Dan kasnije, u sredu, 22. aprila od 19 časova, na programu je koncert kamerne muzike u izvođenju gitarističkog dua Ružice Mitić i Milana Mitića.

Zbog ograničenog broja mesta, organizatori preporučuju da zainteresovani unapred rezervišu svoje mesto pozivom na broj 019/44-00-10, radnim danima do 15 časova.

Zajecaronline/Pozorišni muzej u Zaječaru/ N.B

