Državna pomoć stočarima: prijave od danas, 55.000 dinara po mlečnoj kravi

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da se danas raspisuje javni poziv za podsticaje za kvalitetna priplodna grla i naveo da su opredeljena sredstva u iznosu od 24 milijarde dinara, kao i da stočari neće morati da podsticaje pravdaju računima.

”Danas objavljujemo javni poziv za priplodna grla. To je jedan od naših najvećih javnih poziva posle podsticaja za biljnu proizvodnju. Za taj poziv je namenjeno 24 milijarde dinara. Bićemo efikasni kao kada smo isporučivali sredstva za biljnu proizvodnju”, rekao je Glamočić, prenosi Tanjug.

Naveo je da će stočari dobijati 55.000 po priplodnoj mlečnoj i tovnoj kravi, za ovce i koze po 10.000 dinara, a za krmače 18.000 dinara po grlu.

”To su veliki iznosi, ali ono što će njih najviše obradovati je da neće morati da pravdaju računima. U ratarstvu ostaje pravdanje računima, a što se tiče stočara, imajući u vidu kompletnu situaciju u svetu, ova godina će proći bez pravdanja računa”, rekao je Glamočić.

Dodao je da je u ratarstvu bilo mnogo zloupotreba zato što sredstva pripadaju onome ko zemlju obrađuje, a ne vlasniku zemlje.

”Ko bude zemlju radio, taj će imati račune, i ovaj javni poziv nam je već to i pokazao. Više od 330 poljoprivrednika je odustalo da konkuriše za podsticaje. Sad čekamo da počne predaja računa i onda ćemo krenuti u kontrole da vidimo da li je došlo do zloupotrebe, moramo se ponašati odgovorno prema sredstvima koja država daje”, kazao je Glamočić.

Naveo je da 53 odsto ukupnih podsticaja Srbiji ide za poljoprivredu, kao i da je do sada isplaćeno 40 odsto budžeta namenjenog za podsticaje.

Glamočić je podsetio da je raspisan i javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal ove godine i da traje do 15. maja, dodajući da je za taj poziv izdvojeno više od četire milijardi dinara.

Prema njegovim rečima, za premije za mleko ukupno se izdvoji više od 16 milijardi dinara, a za četvrti kvartal u 2025. godini isplaćeno je pet odsto više premija za mleko u odnosu na prethodnu godinu.

”To znači da nam se povećala proizvodnja mleka, odnosno sve više mleka nam je sigurno u legalnim kanalima, odnosno u našim mlekarama”, rekao je ministar.

Glamočić je rekao da je situacija u mlekarstvu mnogo stabilnija nego što je bila, ali da je situacija u celom svetu veoma teška, i naveo da je prosečna cena mleka u SAD 30 centi, u EU je 43 centa, a u Srbiji kod nas je otprilike u tom rangu.

”Ali naši proizvođači, za razliku od američkih i evropskih, imaju podsticaje od države koje su najveće na svetu. Niko nema u Evropi ni premiju za mleko koja je 19 dinara po kilogramu mleka, niko nema 55. 000 dinara po kravi”, naglasio je Glamočić.

Govoreći o tome šta je urađeno nakon protesta proizvođača mleka, Glamočić je kazao da je u dogovoru otkupljivačima i mlekarama vraćen otkup, povećana potrošnja i smanjen uvoz u odnosu na prethodnu godinu.

Dodao je da je definisan ugovor između proizvođača i otkupljivača, kao i da je uvedena oznaka “100 odsto iz Srbije”.

”Naši potrošači će biti sigurni kad kupuju da je to 100 odsto iz Srbije mleko, a ne da se spinuju priče kako se uvoze ogromne količine mleka i mlečnih proizvoda. Mi smo za ova tri meseca uvezli 20 odsto manje mleka u odnosu na prošlu godinu, ali ne možemo uticati na evropske viškove mleka, na evropske trendove u cenama, jer mi smo zemlja koja mnogo više izvozi nego što uvozi mleka i mlečnih proizvoda”, zaključio je Glamočić.

Zajecaronline/Bizportal.rs/ N.B.

