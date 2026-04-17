ABS APELUJE: Veća pažnja zbog prisustva motociklista na putevima

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) objavila je danas da se na putevima širom Srbije beleži pojačano prisustvo motociklista i mopedista, i apeluje na sve učesnike da pokažu dodatnu pažnju, odgovornost i međusobno uvažavanje.

Od početka godine smrtno je stradalo 11 vozača motocikla, a kako navode u saopštenju ABS, to je podatak koji jasno opominje da se rizik u saobraćaju ne sme potcenjivati i da je svaki trenutak pažnje na putu životno važan.

“Sa lepim danima i povoljnijim vremenskim uslovima, na putevima širom Srbije beleži se pojačano prisustvo motociklista i mopedista. Upravo u ovom periodu, kada je intenzitet saobraćaja veći, motorizovani dvotočkaši spadaju u ranjive kategorije učesnika u saobraćaju. Bez zaštite koju imaju vozači automobila, i najmanja greška može imati teške posledice. Posebno zabrinjava podatak da čak dve trećine smrtno stradalih motociklista i mopedista strada u periodu od maja do septembra”, navedeno je u saopštenju.

Iz ABS-a podsećaju vozače putničkih automobila i drugih vozila da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše.

“Prilikom skretanja, promene trake ili uključivanja u saobraćaj neophodno je proveriti retrovizore i ‘mrtve uglove’, jer se motocikli i mopedi zbog svoje veličine lakše previde. Održavanje bezbednog odstojanja i pravovremena procena situacije mogu sprečiti saobraćajne nezgode”, dodaje se u saopštenju.

Takođe, kako navode, jasan podsetnik za vozače motocikala i mopeda glasi – bezbedna vožnja nije stvar izbora, već odgovornosti.

“Nošenje zaštitne kacige, prilagođavanje brzine uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i izbegavanje rizičnog ponašanja, ključni su za očuvanje života. Alkohol, nepažnja, neiskustvo, dokazivanje u saobraćaju i nepoštovanje propisa i preporuka mogu imati visoku cenu”, ističu iz ABS.

Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine organizuje treninge bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste, sa ciljem unapređenja znanja, stavova i praktičnih veština potrebnih za bezbedno učešće u saobraćaju.

Treninzi su namenjeni svim zainteresovanim građanima, a posebno mladim licima i manje iskusnim vozačima, kako bi u kontrolisanim uslovima stekli sigurnost, unapredili tehniku vožnje i naučili da prepoznaju rizične situacije.

Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti za besplatne treninge bezbedne vožnje slanjem prijave na prevencija@abs.gov.rs, sa naznakom „Prijava za trening bezbedne vožnje“.

Agencija za bezbednost saobraćaja poziva sve učesnike u saobraćaju da pokažu veću pažnju, odgovornost i međusobno uvažavanje, jer, kako zaključuju, nijedan život nije vredan rizika.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

