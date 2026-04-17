Danas se praznuje Prepodobni Josif Himnograf – čuvar onih koji se bave ovim zanimanjem

Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju dan Prepodobnog Josifa Himnografa.

Rođen je na Siciliji, a nako smrti roditelja odlazi u Solun gde se zamonašio.

Njegov monaški život bio je uzor drugima, bio je u neprestanom moljenju psalmopojanju, bdenju i trudu. Solunski episkop rukopoložio ga je za jeromonaha.

Kada je Grigorije Dekapolit posetio Solun video je Josifa i odmah spoznao njegov karakter, pa ga je poveo sa sobom u svoj manastir u Carigradu. Kad je pod Lavom Jermeninom ponovo buknuo plamen jeresi Josif odlazi u Rim da pozove papu i rimsku crkvu u borbu za pravu veru. Međutim, na putu su ga uhvatili pirati i odveli na Krit, gde su ga jeretici držali šest godina u tamnici.

Šeste godine, ujutru na Božić car Lav je ubijen na jutrenju u crkvi, u tom času Josifu se javio sveti Nikolaj Josifu u tamnici i reče mu: “Ustani i sleduj meni”! Josif se oseti kao dignut u vazduh i najedanput obre se pred Carigradom. Njegovom dolasku obradovali su se svi.

Preminuo je u dubokoj starosti uoči Velikog Četvrtka 883. godine. Smatra se zaštitnikom pesnika.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

