Obradović posle poraza: Real bio spremniji, moramo izvući pozitivne stvari

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je sinoć posle poraza od Real Madrida da je španska ekipa spremnije dočekala utakmicu i dodao da “crveno-beli” moraju da izvuku pozitivne stvari iz ovog meča.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Madridu od Reala rezultatom 103:82, u meču poslednjeg, 38. kola Evrolige.

“Oni su zaslužili da pobede ovu utakmicu. Bili su, da kažem, spremniji za ovakav meč. Mi smo izgubili previše lopti za ovaj nivo igre, a povremeno smo gubili i strukturu u napadu. Pozitivna stvar je što smo vrlo dobro otvorili utakmicu i imali dobre periode, posebno na početku i delimično u trećoj četvrtini. Međutim, to nije bilo dovoljno da bismo kontrolisali tok utakmice i došli do pobede”, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

On je naveo da nije lako igrati protiv Reala, koji je ove sezone u Madridu izgubio samo jednu od 19 utakmica u Evroligi.

“Ovo nije bilo koja ekipa. Mi smo se pogubili zbog izgubljenih lopti. Nismo uzimali ničije lopte i nismo bili dobri jednostavno u tome, a čak smo i napadački bili loši. Znamo da nije lako, ali bez obzira na sve smo možemo da izvučemo pozitivne stvari iz prve i treće četvrtine”, izjavio je trener Crvene zvezde.

Obradović je istakao da se ne bavi kalkulacijama i prognozama koje mogu da utiču na tabelu.

“U ovom trenutku sam fokusiran na poraz koji smo doživeli. Videćemo kasnije kako će sve to uticati na tabelu, jer trenutno ne možemo ništa sa sigurnošću da znamo”, poručio je Obradović.

Zvezda se trenutno nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 21 pobedom i 17 poraza i igraće u plej-inu, a protivnika će saznati posle sutrašnjih mečeva.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

