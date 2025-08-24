Folkloraši „ZO-RA“ nastupili na „Danima šljive“ u Blacu

Članovi izvođačke i omladinske folklorne grupe Gradskog folklornog ansambla ,,ZO-RA” Ustanove ,,Zoran Radmilović”, nastupili su u petak 22.avgusta u Blacu na Festivalu folklora,koji je održan u okviru tradicionalne manifestacije ,,DANI ŠLJIVE”.

Oni su svojim izvođenjem igara iz Kobišnice i Bujanovca, kao i Vlaških igara, oduševili više hiljada prisutnih građana na gradskom trgu u Blacu.

Zajecaronline.com/fb/pozzoranradmilovic/N.B