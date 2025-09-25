Izdvajamo Sport Vesti

FK Crvena zvezda: U prodaji ulaznice za utakmicu protiv Radničkog!

25.09.2025.
Foto: ZajecarOnline

FK Crvena zvezda: U prodaji ulaznice za utakmicu protiv Radničkog!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je u toku onlajn prodaja ulaznica za utakmicu 10. kola Superlige Srbije protiv Radničkog iz Kragujevca.

Utakmica između Crvene zvezde i Radničkog biće odigrana u nedelju od 19 časova na stadionu “Rajko Mitić”.

“Crveno-beli su u prethodnom kolu slavili u 177. večitom derbiju rezultatom 1:2. Karte za utakmicu protiv kragujevačkog Radničkog su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona ‘Rajko Mitić’ biti dostupne u subotu 27. septembra od 11 do 16 časova, kao i na dan utakmice od 12 sati pa sve do početka meča”, navodi se na sajtu kluba.

Cena ulaznica su: sever – 400 dinara, istok – 500, zapad – 700, tribina “Siniša Mihajlović” – 1.400 dinara.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 21 bodom, dok je Radnički na petom mestu sa 13.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar