FK Crvena zvezda: U prodaji ulaznice za utakmicu protiv Radničkog!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je u toku onlajn prodaja ulaznica za utakmicu 10. kola Superlige Srbije protiv Radničkog iz Kragujevca.

Utakmica između Crvene zvezde i Radničkog biće odigrana u nedelju od 19 časova na stadionu “Rajko Mitić”.

“Crveno-beli su u prethodnom kolu slavili u 177. večitom derbiju rezultatom 1:2. Karte za utakmicu protiv kragujevačkog Radničkog su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona ‘Rajko Mitić’ biti dostupne u subotu 27. septembra od 11 do 16 časova, kao i na dan utakmice od 12 sati pa sve do početka meča”, navodi se na sajtu kluba.

Cena ulaznica su: sever – 400 dinara, istok – 500, zapad – 700, tribina “Siniša Mihajlović” – 1.400 dinara.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 21 bodom, dok je Radnički na petom mestu sa 13.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

