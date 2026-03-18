FK CRVENA ZVEZDA: Svaki navijač koji donese knjigu dobija ulaznicu za meč sa Radničkim

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da organizuje posebnu akciju uoči utakmice protiv Radničkog iz Niša, a svaki navijač koji donese knjigu će dobiti ulaznicu za meč 28. kola Superlige Srbije za istočnu ili zapadnu tribinu.

Utakmica između Crvene zvezde i Radničkog biće odigran 21. marta od 16 časova na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu.

“Knjige koje budu prikupljene tokom akcije biće donirane osnovnoj školi u Srbiji koja nema adekvatnu biblioteku i kojoj je pomoć takve vrste najpotrebnija. Na ovaj način, Crvena zvezda želi da doprinese obrazovanju i kulturnom razvoju dece širom zemlje”, navode iz Crvene zvezde.

“Svi zainteresovani mogu doneti knjige za decu prilagođene uzrastu od prvog do osmog razreda ispred Red Star šopa, pored spomenika Dragoslavu Šekularcu, gde će biti organizovano i preuzimanje ulaznica. Na taj način ne samo da podržavate svoj voljeni tim, već i činite humano delo. Ne propustite priliku da podržite akciju, uživate u utakmici i bodrite Zvezdu. Vidimo se u subotu na stadionu ‘Rajko Mitić’ “, saopšteno je iz Crvene zvezde.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

