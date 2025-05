EVROPA KLJUČA! Temperatura dostigla 41 stepen!

Već danima jugozapad Evrope nalazi se pod uticajem vrele vazdušne mase koja je sa severa Afrike stigla južnim visinskim strujanjem. Španija i Portugalija suočavaju se sa ekstremno visokim temperaturama — na jugu Španije živa u termometru dostigla je čak 41°C, koliko je izmereno u Sevilji.

U mnogim delovima Španije temperature prelaze 35°C, dok je na severoistoku zemlje izmereno čak 38 stepeni. Ni atlantska obala nije pošteđena – u nekim mestima na severu Španije beleži se 35°C. Vrelo je i u Portugaliji, gde se temperature penju do 38 stepeni, a ni prestonica Madrid nije izuzetak – temperatura prelazi 35°C.

Vreli afrički talas stigao je i do Rusije. U Moskvi je oko 30°C, dok se na jugu zemlje beleže temperature i do 35 stepeni.

Svežiji vazduh koji je prethodnih dana bio nad Balkanom sada se premešta prema Crnom moru i istočnom Mediteranu. Na tim područjima dolazi do kratkotrajnog zahlađenja. Do pre nekoliko dana, Kipar i jug Turske bili su pod naletom ekstremnih vrućina sa temperaturama do 40 stepeni, dok je jug Grčke, uključujući Krit, beležio i do 37°C, uz pojavu peščane oluje iz Sahare.

ZajecarOnline/alo/J.V.

