Evo šta je Centar za socijalni rad rekao o brutalnom vršnjačkom nasilju u Zaječaru!

Srbija je bila užasnuta scenama iz jedne osnovne škole u Zaječaru kada su dve devojčice brutalno napale treću. Jedan dečak je za to vreme sve snimao telefonom, a potom navodno apelovao da nasilje prestane. Oglasio se i Centar za socijalni rad u Zaječaru.

“Centar za socijalni rad u Zaječaru upoznat je sa slučajem vršnjačkog nasilja koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi u ovom gradu. Sa svim nadležnim državnim organima radimo na ovom slučaju, a istraga je i dalje u toku”, izjavio je Nenad Dinulović, direktor Centra za socijalni rad u Zaječaru.

Nije tačno poznato ni kada je snimak nastao, odnosno kada devojčica pretučena. Jedni kažu da se to desilo u ponedeljak, a drugi prošle nedelje. U svakom slučaju, snimak je počeo da je postao viralan ovih dana. Naredni sadržaj je uznemirujući:

View this post on Instagram A post shared by Magnum radio (@radio.magnum)



Zajecaronline.com V.M./Blic.rs

