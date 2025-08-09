EVO KO U NEMAČKOJ ZARAĐUJE NAJVIŠE

Prema podacima Instituta nemačke privrede (IW) iz Kelna, samci u Nemačkoj koji mesečno zarađuju najmanje 5.700 evra neto svrstavaju se u kategoriju bogatih. Ipak, ovakav prihod ima tek oko 4 odsto stanovništva.

Zvanična statistika Savezne agencije za zapošljavanje (BA) pokazuje da medijalna bruto plata u Nemačkoj iznosi 4.013 evra mesečno. U zavisnosti od poreske klase, to odgovara neto iznosu između 2.100 i 2.900 evra.

Važno je naglasiti da medijalna plata znači da polovina zaposlenih zarađuje više, a polovina manje – što nije isto što i prosečna plata.

Sektori sa najvećim platama

Najveće zarade beleže se u IT i tehničkoj industriji, gde je medijalna plata u 2024. iznosila čak 5.907 evra bruto mesečno.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), najbolje plaćene pozicije u ovoj oblasti su:

Menadžer u IT sektoru – 9.518 € bruto

Rukovodilac IT analize, prodaje i primene – 8.678 € bruto

Vođa softverskog razvoja – 8.333 € bruto

Primer iz aviosaobraćaja – piloti u samom vrhu

U sektoru transporta, prosečna plata iznosi 3.190 evra bruto mesečno, ali piloti dostižu prosečno čak 10.207 evra.

S druge strane, vozači kamiona i autobusa spadaju među slabije plaćene radnike u ovoj branši.

Ostale dobro plaćene profesije (medijalne bruto plate mesečno):

Tehnički inženjeri i projektanti – 5.760 €

Finansije, računovodstvo, poreski savetnici – 5.354 €

Arhitektura i građevinarstvo – 5.267 €

Prodaja i nabavka – 5.100 €

Nastavnici i instruktori – 5.009 €

Menadžment i upravljanje – 4.832 €

Marketing i mediji – 4.820 €

Geologija, ekologija – 4.695 €

Prirodne nauke – 4.678 €

Zanimanja sa konkretnim platama prema Entgeltatlasu:

Poreski savetnik – 7.366 € bruto

Profesor gimnazije – 5.453 € bruto

Konsultant za zaštitu životne sredine – 5.051 € bruto

Prema poslednjem rangiranju, Sjedinjene Američke Države nalaze se tek na 10. mestu kada je reč o visini zarada u odnosu na kupovnu moć i raspoloživi prihod, piše Fenix.

Zajecaronline/bizportal/N.B.

