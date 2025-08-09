EVO KO U NEMAČKOJ ZARAĐUJE NAJVIŠE
Zvanična statistika Savezne agencije za zapošljavanje (BA) pokazuje da medijalna bruto plata u Nemačkoj iznosi 4.013 evra mesečno. U zavisnosti od poreske klase, to odgovara neto iznosu između 2.100 i 2.900 evra.
Važno je naglasiti da medijalna plata znači da polovina zaposlenih zarađuje više, a polovina manje – što nije isto što i prosečna plata.
Sektori sa najvećim platama
Najveće zarade beleže se u IT i tehničkoj industriji, gde je medijalna plata u 2024. iznosila čak 5.907 evra bruto mesečno.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), najbolje plaćene pozicije u ovoj oblasti su:
- Menadžer u IT sektoru – 9.518 € bruto
- Rukovodilac IT analize, prodaje i primene – 8.678 € bruto
- Vođa softverskog razvoja – 8.333 € bruto
Primer iz aviosaobraćaja – piloti u samom vrhu
U sektoru transporta, prosečna plata iznosi 3.190 evra bruto mesečno, ali piloti dostižu prosečno čak 10.207 evra.
S druge strane, vozači kamiona i autobusa spadaju među slabije plaćene radnike u ovoj branši.
Ostale dobro plaćene profesije (medijalne bruto plate mesečno):
- Tehnički inženjeri i projektanti – 5.760 €
- Finansije, računovodstvo, poreski savetnici – 5.354 €
- Arhitektura i građevinarstvo – 5.267 €
- Prodaja i nabavka – 5.100 €
- Nastavnici i instruktori – 5.009 €
- Menadžment i upravljanje – 4.832 €
- Marketing i mediji – 4.820 €
- Geologija, ekologija – 4.695 €
- Prirodne nauke – 4.678 €
Zanimanja sa konkretnim platama prema Entgeltatlasu:
- Poreski savetnik – 7.366 € bruto
- Profesor gimnazije – 5.453 € bruto
- Konsultant za zaštitu životne sredine – 5.051 € bruto
Prema poslednjem rangiranju, Sjedinjene Američke Države nalaze se tek na 10. mestu kada je reč o visini zarada u odnosu na kupovnu moć i raspoloživi prihod, piše Fenix.
Zajecaronline/bizportal/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar