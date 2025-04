EVO GDE ĆE SE ODRŽATI PRVE SLEDEĆE AUDICIJE ZA “HYPE ZVEZDE” (FOTO)

Audicije za muzičko takmičenje “Hype Zvezde“ uveliko su krenule širom regiona. Ovaj veličanstveni projekat nastao pod okriljem naše produkcije!

Naime, prve audicije održale su se prvo u Banjaluci, a dan kasnije naša ekipa se uputila u Sarajevo. (VIŠE DETALJA OVDE.)

Putem fotografije vas informišemo u kojem gradu se održavaju audicije, kao i kako možete da se prijavite.

EVO GDE ĆE SE ODRŽATI PRVE SLEDEĆE AUDICIJA ZA “HYPE ZVEZDE”

Kao što možete videti, prva sledeća audicija održaće se po prvi put u Srbiji, i to u Šapcu – 28. aprila 2025. godine. Svi zainteresovani kandidati mogu doći u Kulturni centar Šabac.

Dan kasnije, putujuća ekipa Hype produkcije se vraća u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Tuzlu, o čemu je bilo reči. Hotel Salis je lokacija gde će takmičari moći da dođu.

Početkom maja, tačnije 05.05. rezervisan je Niš, a dve nedelje nakon toga na red će doći Beograd. Čekirajte i ostale datume, kao i ostale gradove!

KAKO MOŽETE DA SE PRIJAVITE:

Putem OVOG LINKA prijavite se onlajn za Hype Zvezde, ukoliko to do sada niste učinili. Prijavljivanje kandidata moguće je i na dan audicije.

Za audiciju potrebno je da spremite dve pesme. Jednu sporu i jednu brzu li dve brze.

Budite u toku! Zapratite našu Instagram stranicu.

“MI NE PRAVIMO STAROSNU DISKRIMINACIJU”

Kako je novinarka Hype TV Vanja Jovanović istakla, ne postoji starosna granica, kada je reč o Hype Zvezdama.

“Posebno mi je drago što su svi uzrasti bili prisutni. Najmlađi kandidat je imao 12, a najstariji blizu 60 godina. Što još jednom potvrđuje da mi ne pravimo starosnu diskriminaciju, već ćete u Hype Zvezdama imati priliku da čujete sve generacije i žanrove. Kao što je Saša Mirković svojevremeno i najavio!”, zaključila je Vanja.

Direktor i vlasnik Hype televizije, Saša Mirković, govorio je nedavno o nagradnom fondu Hype Zvezda, a detaljnije putem sledeće vesti:

