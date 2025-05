Er Frans nastavlja letove za Tel Aviv!

Francuska avio kompanija Er Frans saopštila je da je od utorka nastavila da leti sa pariskog aerodroma Šarl de Gol za Tel Aviv. Dok je nemački avio prevoznik Lufthanza objavio da će obustava letova za izraelsku prestonicu trajati do sredine juna, preneli su danas izraelski mediji.

Ove dve kompanije bile su u grupi od nekoliko avio prevoznika koji su obustavili letove za Tel Aviv nakon napada 4. maja. Kada izraelska protivvazdušna odbrana nije uspela da presretne balističku raketu jemenskih Huta. Koja je pala u blizini prilaznog puta udaljenog nekoliko stotina metara od kontrolnog tornja na glavnom terminal 3, preneo je Tajms of Izrael.

Većina kompanija je od tada produžila obustavu letova. A nedavno su avio saobraćaj sa Tel Avivom obnovile američka kompanija Delta, mađarski VizEr i grčki prevoznik Egejan erlajns. Eksperti u avio industriji, ipak, su upozorili da je situacija i dalje nestabilna.

Lufthanza, u čijem sastavu su SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, i Eurowings , saopštila je da obustava letova ostaje na snazi najmanje do 15. juna. Britanska kompanija Britiš Ervejs prošle nedelje je saopštila da odlaže normalizaciju saobraćaja od Londona do Tel Aviva do 31. jula.

