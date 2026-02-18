Ekspo 2027 na Sajmu turizma u Beogradu: Četiri dana igre, ukusa i putovanja

Ekspo 2027 na Sajmu turizma u Beogradu:

Kompanija Ekspo 2027 Beograd predstaviće se na Međunarodnom sajmu turizma od sutra do 22. februara, a kroz pažljivo osmišljen program, savremene interaktivne formate i sadržaje namenjene svim generacijama biće predstavljena vizija buduće međunarodne izložbe kao prostora susreta kultura, ideja i ljudi sa svih kontinenata.

Preduzeće Ekspo predstaviće se sa Turističkom organizacijom Srbije u Hali 4, kao i Ekspo 2027 Plejgraund u Hali 5 Beogradskog sajma, navedeno je u saopštenju Ekspo 2027.

Kako je navedeno, ovo je jedinstvena prilika da se već od sutra zakorači u atmosferu manifestacije koja će 2027. godine okupiti milione posetilaca u Beogradu, i da se, makar na trenutak, oseti kako izgleda biti deo događaja koji menja način na koji svet vidi Srbiju.

Ekspo 2027 na Sajmu turizma u Beogradu!

Izložba fotografija regiona Srbije i tradicionalnih narodnih nošnji pruža vizuelni uvid u bogatstvo domaće kulture i turističkih potencijala, dok interaktivni porodični kviz okuplja decu i odrasle u zajedničkom iskustvu učenja i nadmetanja, podstičući radoznalost i interesovanje za putovanja, svet i Ekspo vrednosti. Najuspešnijim učesnicima biće dodeljeni vaučeri za putovanje po Srbiji, kao dodatni podsticaj za istraživanje domaćih destinacija. Najmlađi posetioci dočekuju se u posebno dizajniranom Dečijem kutku, gde kroz kreativne radionice, slagalice i interaktivne igre istražuju svet na njima blizak i razumljiv način. Dodatnu vrednost celokupnom programu daju kreativne i zanatske radionice realizovane u saradnji sa Etno mrežom, koje povezuju savremeni Ekspo koncept sa bogatim kulturnim nasleđem Srbije.

Kroz direktno učešće u procesima veza, tkanja i pustovanja, posetioci dobijaju priliku da ponesu sa sobom jedinstven, lično izrađen suvenir i iskustvo koje ostaje dugo nakon završetka Sajma.

“Sve ove aktivnosti zajedno čine Ekspo 2027 prostor mestom koje se ne obilazi usput, već se doživljava. Zato je poziv svim posetiocima jasan: izdvojite vreme za zajednički Ekspo 2027 i TOS štand u Hali 4 i Ekspo 2027 Plejgraund u Hali 5,. Uključite se u programe, osetite atmosferu buduće međunarodne izložbe i postanite deo priče koja već danas povezuje Srbiju sa svetom”, navedeno je u saopštenju.

Međunarodni sajam turizma biće otvoren sutra na Beogradskom sajmu pod sloganom “Jedno putovanje, hiljadu priča”, u prisustvu premijera Đura Macuta, a učestvovaće više od 350 izlagača iz 18 zemalja.

Svečano otvaranje je planirano u 11 časova.

Sajam traje do 22. februara.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!