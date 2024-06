EKSKLUZIVNO SAŠA MIRKOVIĆ OTKRIO: Krava Milka sa teletom pravo sa Alpa stiže u rijaliti “IMANJE”

“Na Alpima predivno vreme kao i sve ostalo! Došao sam da potražim pravu kravicu Milku za rijaliti “Imanje”. Uradićemo uvoz do kraja jula meseca zajedno sa teletom, pa će naši Farmeri na “Imanju” morati da dele mleko sa mladim telencetom”, napisao je Mirković na svom Instagram profilu i tako otkrio tajnu koja će sigurno oduševiti sve.

Kao što je otkriveno krava i tele do početka rijalitija stižu u Srbiju, do tada im se sprema specijana štala i sve što je potrebno. A sigurni smo da oni neće biti jednini stanovnici ovog velelepnog imanja u Lisoviću. Ovo je tek početak! Strpite se do kraja leta, kada vas očekuje još puno novih iznenađenja i veliki spektakl, tačnije 7. septembra 2024 kada je najavljen veliki početak rijalitija “IMANJE”.

KAKO DA SE PRIJAVITE ZA NAJVEĆI RIJALITI FORMAT NA BALKANU “IMANJE”

Prijave su do 1.jula, 2024.

Za prijavu je potrebno:

1. Dve jasne fotografije

2. Video u trajanju do 1 minuta u kojem ćete se ukratko predstaviti

3. U pisanoj formi:

Ime i prezime

Datum rođenja

Visina, težina

Zanimanje

Da li ste učestvovali u nekom rijaliti formatu do sada?

Da li ste osuđivani?

Hobi

Razlog prijave

Link profila na društvenim mrežama

