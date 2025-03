MINISTAR MEMIĆ: “Za bolji svet potrebno je više ljudi kao Saša Mirković jer govori istinu”

Ministar turizma i omladine Husein Memić gostovao je na Hype televiziji u nedeljnoj emisiji Bajramski specijal gde je pričao o svom privatnom životu, ali i poslovnom. A onda je spomenuo i direktora Hype televizije i Hype produkcije Sašu Mirkovića. Nakon pitanja da li verski praznici mogu da budu i dobra ponuda ove zemlje kroz ministarstvo turizma i omladine, ministar Memić je imao vrlo zanimljiv odgovor.

– Pa pazite, potrebno je više Saša Mirkovića i Huseina Memića da bi do toga došlo. Uzmite sve medije, šta je danas najpopularnije u Srbiji? Ako se svađamo, pričamo ili ogovaramo jedni druge. E to ima medijsku pozornost. Ok, neka medijska kuća ima nešto što interesuje one koji prate rijaliti, ja nisam protiv toga. Međutim, ako se danas na ovoj televiziji ovo čuje, pa sigurno će nekoga zain trigirati da čuje šta je to Bajram, Ramazan, sufur, juftar…. kakva je to tradicija jer to je do njaše zemlje u kojoj mi živimo…. – rekao je ministar.

– Pre nego što sam došao na ovu televiziju, ja sam rekao da dolazim zbog voditeloja Galiba Gicića, ali i zbog čoveka koga ne poznajem ali pratim ono što radi Saša Mirković. Ja vrlo često pratim šta on priča. I 99 posto verujem da je to sve istina. Danas ako govorite istinu, možete da doživite ono što je Mirković doživeo. Koliko je danas ljudi spremno da priča istinu, e pa vrlo malo.

