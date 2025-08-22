EKSKLUZIVNI INTERVJU DEČKA IZ SJENICE KOJI JE ODUŠEVIO SVET: „JA SAM AUTOR LOGOA EVROVIZIJSKOG KONCERTA – SAŠA MIRKOVIĆ ME AFIRMISAO JOŠ 2008. GODINE“

EKSKLUZIVNI INTERVJU DEČKA IZ SJENICE KOJI JE ODUŠEVIO SVET!

Juče je kao bomba odjeknula vest da je naš čovek radio logo za Evrovizijski koncert! Reč je Nurudinu Mašoviću, talentovanom momku koji je ekskluzivno za Hype televiziju progovorio.

– Hvala vam što ste me pozvali i dali mi priliku da govorim jer je Saša Mirković glavni krivac za pojavljivanje Evrovizije u Beogradu 2008. godine. Upravo zbog toga mi je drago da govorim o Evroviziji i kažem nešto vezano za ovaj konkurs. Zapravo je Evrovizija jedan od glavnih razloga zašto se ja bavim grafičkim dizajnom i nisam puno očekivao iskreno. Mislio sam da će to raditi neko ko je možda iz Holandije. Ali eto pošlo mi je za rukom zapravo.

EKSKLUZIVNI INTERVJU DEČKA IZ SJENICE KOJI JE ODUŠEVIO SVET!

Nurudin je objasnio šta je bila prva rečenica kada je saznao da je pobedio na konkursu.

– Osećaj je bio neverovatan, nisam mogao da verujem. Interesantna stvar je da kada su se ti ljudi meni javili, da ja nisam njihovu prvu poruku ni video. Već tek drugu poruku koju su poslali na mail gde me pitaju da li sam i dalje zainteresovan za ovaj konkurs….

Momak iz Sjenice nije ni sanjao da će ovako nešto da doživi, ali je potajno ipak verovao u svoj uspeh i talenat.

– Pre 5 godina ljudi su mi govorili da će možda moj logo biti zvanični logo Evrovizije, a ja sam tada želeo da to bude mnogo ranije. Eto tada mi nije bilo suđeno, nisam ni imao priliku. Nije bilo ovakvih konkursa. Zato je ovo za mene jako veliki uspeh.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!