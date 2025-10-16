Dvojica vozača isključena iz saobraćaja!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača, jednog koji je vozio pod dejstvom alkohola i drugog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija u Boru zaustavila je tridesettrogodišnjeg vozača „folksvagena“ koji je vozio pod dejstvom kokaina i kanabisa, a u Majdanpeku tridesettrogodišnjeg vozača „forda“ koji je vozilom upravljao sa 2,64 promila alkohola u organizmu.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/mup/N.B.

