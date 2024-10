Dva najnovija filma i predstojećeg vikenda u Kotlujevcu!

Ljubitelji sedme umetnosti, imaće priliku da za vikend pogledaju dva najnovija filma u Centru za kulturu u Kotlujevcu!

Od petka 4. do nedelje 6. oktobra, u Cenrtu za Kulturu u Kotlujevcu, Zaječarci će moći da pogledaju dva najnovija filma.

Sva tri dana, od 16 časova i 20 sati i 30 minuta, biće prikazivan film „Džoker – Ludilo u dvoje“.

Sinopsis:

Hoakin Finiks u ulozi Artura Fleka zvanog Džoker i čuvena Lejdi Gaga kao Harli Kvin u glamuroznom ludilu i nastavku kultnog psihološkog trilera iz 2019! Scenario su ponovo napisali Tod Filips i Skot Silver, koji su takođe radili na originalnom filmu. U nastavku ćemo ponovo gledati Zazie Beetz kao Sophie Dumond, a Sharon Vashington i Leigh Gill že ponoviti svoje uloge iz prvog filma. Ali uz Lejdi Gagu čekaju nas i neka nova lica. Neka od njih su Brendan Glison (The Banshees of Inisherin), Catherine Keener (Get Out), Hari Lavtei (Industrija), Jacob Lofland (Mud), Steve Coogan ( Filomena) i Ken Leung (Ratovi zvezda: Buđenje sile).

Istim danima, od 18 sati i 30 minuta na programu će biti domaći film „Bauk“.

Ostvarenje je nedavno osvojilo Gran pri nagradu 27th Religion Film Today festivala u Italiji, za najbolji dugometražni film. Kompozitor Ace Vacparov ovenčan je nagradom za najbolju muziku iz filma.

Na 28. međunarodnoj smotri filma i multimedija, održanom u gradu Avanka pored Porta, osvojio je pet nagrada.

Sinopsis:

Osmogodišnji dečak Sava sa svojom majkom prolazi strahote NATO bombardovanja Srbije 1999, pokušavajući da zadrži svoj neiskvareni, dečiji pogled na svet!

Karte po ceni od 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova. Ulaznice možete kupiti na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu, na dan projekcija od 15 sati.

ZaječarOnline/O.B.