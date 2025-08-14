ĐUVEČ SA PILETINOM I TIKVICAMA

Potrebno je:

1 kg tikvica

1 veća glavica crnog luka

1 crvena paprika

1 šargarepa

300 g pirinča

500 g paradajza ili pelata

3 kašike ulja

1 kašičica mlevene crvene paprike

so i biber po ukusu

peršun za posipanje

500 g pilećih bataka i karabataka

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni.Tikvice operite pa isecite na polumesece. Luk, papriku i šargarepu sitno naseckajte. Propržite crni luk na zagrejanom ulju u tiganju dok ne bude staklast. Zatim dodajte papriku i šargarepu, pa prodinstajte još par minuta. Dodajte tikvice i dinstajte 5–6 minuta da malo omekšaju. Onda umešajte opran pirinač pa promešajte, i dodajte paradajz. Posolite, pobiberite pa začinite mlevenom začinskom paprikom. Nalijte 500 ml vode pa dobro promešajte.Posebno propržite meso pa poređajte preko povrća pre pečenja. Potom sve prebacite u vatrostalnu posudu. Pokrijte folijom i pecite oko 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Zatim skinite foliju i pecite još 10 minuta. Na kraju, pospite đuveč seckanim peršunom.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

