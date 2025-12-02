Dušan Miletić MVP novembra u ABA ligi!

Košarkaš Kluža Dušan Miletić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige u novembru, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Košarkaši Kluža su u novembru u regionalnom takmičenju zabeležili četiri pobede na četiri utakmice. Miletić je u novembru prosečno beležio 17 poena, 5,3 skoka i 1,8 asistencije po meču.

Košarkaši Kluža se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa pet pobeda i dva poraza.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

