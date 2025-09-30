Dušan Alimpijević novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije

Košarkaški savez Srbije saopštio je da je Dušan Alimpijević imenovan za novog selektora reprezentacije Srbije umesto Svetislava Pešića kome je danas istekao ugovor.

“Košarkaški savez Srbije sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je postignut dogovor sa gospodinom Dušanom Alimpijevićem, koji je prema odluci Upravnog odbora KSS danas zvanično imenovan za selektora muške seniorske reprezentacije Srbije. Ugovor će biti potpisan na period od tri godine. U tom periodu će Alimpijević preuzeti sve nadležnosti u vezi sa pripremama nacionalnog tima za predstojeće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (FIBA “prozori”), kao i međunarodna takmičenja”, stoji u saopštenju KSS.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

