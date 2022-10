Dupla pobeda RK Zaječar za očuvanje maksimalnog učinka

Rukometaši i rukometašice Zaječara ostvarili su trijumfe minulog vikenda i tako sačuvali liderske pozicije na tabeli Prve lige „Istok“.

Znatno teže je do trijumfa stigla muška ekipa, pošto je na poluvremenu utakmice odigrane na parketu hale na Kraljevici bila u zaostatku (11:13). Kao tvrd orah pokazala se ekipa Aleksinca i jako su teško Zaječarci stizali do pogodaka, ali sve se promenilo u drugom delu igre. Na krilima sjajnog čuvara mreže Dušana Mladenovića, proradio je i napad, uspeli su kroz tranziciju i nešto bržu igru da dođu do izglednih situacija domaći i to na kraju iskoristili i stigli do četvrtog trijumfa u sezoni.

Što se tiče golgeterskog učinka, najbolji u redovima domaćih kapiten Milan Ilić i Andrija Mijović sa po 7 pogodaka, kod gostiju Petar Cako mrežu je pogađao 6 puta.

Zaječarci nakon 4 kola drže prvu poziciju na tabeli sa maksimalnih 8 bodova, druga je Sloga iz Petrovca na Mlavi sa 7, a iza su Bor i Jastrebac sa po 6 osvojenih bodova.

Kod rukometašica nije bilo ni približno tesno kao kod muškaraca, pošto je na gostovanju deklasiran požarevački Nemanjić rezultatom 47:28. Nikakve neizvesnosi u ovom meču nije bilo, Zaječarke su sigurnom igrom od starta meča stvari postavile na svoje mesto i lagano stigle do četvrtog trijumfa.

Kao i kolege iz muške ekipe, „Amazonke“ su jedine sa maksimalnim učinkom i 8 osvojenih bodova, a drugi je Rudar iz Kostolca koji ima tri boda manje.

U narednom kolu baš dve prvoplasirane ekipe odmeriće snage u derbiju kola, dok će rukometaši takođe u derbiju kola gostovati u Petrovcu na Mlavi.