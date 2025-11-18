Drčelić: Zahtevamo brzu reakciju ABA lige!

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić izjavio je danas da “crveno-beli” zahtevaju brzu i odlučnu reakciju čelnih ljudi ABA lige povodom dešavanja na utakmici sedmog kola regionalnog takmičenja protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Ljubljani od Cedevita Olimpije rezultatom 87:86 u meču sedmog kola grupe B regionalnog takmičenja.

Pri rezultatu 87:84 za domaći tim, košarkaš Zvezde Kodi Miler-Mekintajer je u poslednjoj sekundi meča pogodio trojku za izjednačenje, ali su arbitri nakon gledanja snimka dosudili da je šut bio za dva poena. Cedevita Olimpija je na kraju slavila rezultatom 87:86.

Zvezda je u današnjem saopštenju podsetila da je odmah nakon utakmice uputila žalbu zbog svih dešavanja na meču u Ljubljani.

“Žalba se odnosi, na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje poslednje odluke sudijske trojke koju je predvodio sudija Hordov, kojom je prema našem mišljenju poništen regularan i prvobitno priznat pogodak za tri poena našeg igrača Milera-Mekintajera (čime su sudije direktno uticale na konačan ishod meča) kao i na celokupan sudijski kriterijum koji je bio izuzetno neujednačen i tokom čitavog meča na štetu Crvene zvezde”, podsetio je beogradski klub.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

