Drama na ekskurziji: Zapalio se autobus maturanata iz Srbije

Autobus kojim su maturanti subotičke Gimnazije “Svetozar Marković” išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu.

Deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Povređenih nije bilo.

Svih 200 maturanata jutros se bezbedno vratilo sa ekskurzije u Češkoj, potvrdio je za RTS direktor Gimnazije “Svetozar Marković” u Subotici Danilo Popov.

Naveo je da danas čeka izveštaj o tom događaju, ali da ima saznanja da je autobus bio prazan na parkingu, da je požar izbio iz za sada nepoznatih razloga i da niko od maturanata nije bio u njemu, jer su bili u hotelu na doručku.

Popov je rekao da je novosadska agencija koja je organizovala ekskurziju odmah obezbedila zamenski autobus. Tako da je tokom jučerašnjeg dana program u Češkoj nastavljen prema planu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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