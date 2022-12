Dragana Rašić: Iza SNS vlasti ostaje pustoš, Zaječar može napred samo kada dođe do njihove smene

Najnoviji ekskluzivni intervju sa Draganom Rašić, odbornicom GG „Možemo bolje“ u gradskoj skupštini, donosi vam odgovore na pitanja šta možemo očekivati u Novoj godini, kako komentariše najnovija poskupljenja grejanja i komunalija u gradu, može li Zaječar konačno da krene napred?

Kako komentarišete najnovija donesena poskupljenja u našem gradu i budžet za narednu godinu?

Kada je u pitanju vlast SNS-a i SPS-a, ne treba ništa da nas čudi. Za deset i više godina ti ljudi su pokazali da njihov cilj nije interes građana i da sam grad ne vide kao servis koji treba da je na usluzi građanima. Građani su tu da novcem pokriju njihovu nesposobnost i bezidejnost, a tu su i da pune budžet. Samo takav građanin je dobar građanin, onaj koji ćuti i plaća. Da je situacija drugačija, za deset godina bi se bar počelo sa rešavanjem krucijalnih problema kao što su grejanje, mala privreda, sport za decu, pijaca. Iza njih će, ipak, ostati pustoš.

Šta očekujete od gradske vlasti u novoj godini, da li će doći do nekog boljitka, može li Zaječar da ide napred?

Od ove gradske vlasti ne očekujem apsolutno ništa. Oni nisu sposobni da nešto dobro urade, a ne znam zašto bi bilo šta menjali. Lepo su razvili biznise kroz javna-privatna partnerstva, kroz direktne pogodbe. Mašina radi, za njih i njihovu decu. Naša će svojim putem. U Austriju, Nemačku ili SAD. Grad Zaječar i cela Srbija će krenuti napred kada dođe do njihove smene. Kada zavlada demokratija, a ne autokratija u kojoj sada živimo.

Kakvi su planovi GG Možemo bolje za naredni period?

GG Možemo bolje, kao i uvek, na inovativni način krči sebi put do ljudi. Mi smo obični građani koji su rešili da ovde ostanu i pokušaju da naprave nešto za svoj grad i ljude koji u njemu žive. Do sada smo imali i ponudili bezbroj rešenja. Naravno, vlast nikada nije htela da ih usvoji. Čak i kada nije imala šta da izgubi. U Novoj godini mi ćemo se potruditi da naš program stigne do svakog. Sigurna sam, ljudi su željni promene. Već reaguju, već nam se javljaju.

Uskoro će se navršiti 2 godine od lokalnih izbora, da li očekujete neke vanredne izbore ili će vlast izdržati ceo mandat?

Mislim da će izdržati ceo mandat. Zašto bi ga skraćivali? Poenta je ostati što duže na vlasti. To je igra brojeva, ne sposobnosti.

Kakav je vaš stav po pitanju ujedinjenja opozicije, da li je u Zaječaru tako nešto realno?

Moj stav je isti, i kada se radi o Srbiji uopšte, i kada se radi o lokalnim izborima. Samo zajedno, sinergijom, možemo srušiti ove koji su nas zajahali. Nadam se čistoj pameti i zrelosti i sve nade polažem u jednu kolonu. Mislim da je svima više nego jasno da sami ne možemo ništa. Po neki odbornik i to je to. Bez mogućnosti da nešto zaista uradimo.

Sprema se novo javno privatno partnerstvo za usluge daljinskog grejanja, kako će to uticati na gradi građane, mogu li konačno da dobiju kvalitetnije i jeftinije grejanje

Šta mislim o javno-privatnim partnerstvima bilo je reči u odgovoru na prvo pitanje. Problemi se ne rešavaju kada dogori do nokata, problemi se vide, razmotre, a rešenja projektuju mnogo ranije. To rade dobri menadžeri grada. Međutim, baš kada je grejanje u pitanju, podsećam sve građane na propali projekat Moravija, a neka oni sami procene kako će im biti.

Za kraj, građanima je poželela puno sreće u Novoj 2023. godini

“Poštovani građani Zaječara, želim nam puno sreće u Novoj godini. Trebaće nam! Trebaće nam kao i puno snage i pameti, dobrih procena i delanja. Živeli!”, poručuje Rašić.