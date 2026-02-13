DONETA ODLUKA: KK Barselona igra protiv Hapoela bez navijača!

Košarkaški klub Barselona saopštio je danas da će utakmica 31. kola Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva biti odigrana bez prisustva navijača.

U saopštenju se navodi da je odluka doneta iz bezbednosnih razloga, pošto je Barselona posle koordinacije sa lokalnom policijom procenila da je utakmica sa Hapoelom meč “visokog rizika”.

Katalonski klub je objavio da će vlasnicima sezonskih karata biti nadoknađeni troškovi, a svi navijači koji su već kupili pojedinačne karte za duel sa Hapoelom dobiće potpuni povraćaj novca.

Utakmica 31. kola Evrolige između košarkaša Barselone i Hapoela biće odigrana 13. marta od 20.30 časova u dvorani “Palau Blaugrana”.

Barselona se trenutno nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i 11 poraza, dok je Hapoel na petoj poziciji sa skorom 16/10.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.