Domaćice otkrile trik za brzo i lako pranje prozora!

Na prvi pogled, deluje čudno, ali stručnjaci kažu da je filter za kafu bolja i jeftinija opcija od klasičnih ubrusa.

Zašto treba prati prozore filterom za kafu

– Ne ostavlja dlačice ni tragove – filteri su lint-free, što znači da ne ostavljaju one sitne bele dlačice po staklu.

– Otporniji su na vlagu – za razliku od papirnih ubrusa, ne raspadaju se kad se pokvase.

– Znatno su jeftiniji – možete očistiti celo domaćinstvo, a da ne potrošite bogatstvo na sredstva i maramice za čišćenje.

Dakle, sledeći put kad skuvate kafu, nemojte bacati filter, jer može postati vaš najbolji saveznik u čišćenju prozora!

Kako koristiti filter za kafu za pranje prozora

Naprskajte svoj omiljeni sredstvo za staklo Uzmite čist filter za kafu i obrišite staklo kružnim pokretima Ako ostane vlage, uzmite novi filter i ispolirajte staklo dok prozor ne zasija.

A ako ipak primetite tragove, probajte ovaj način: prvo pređite papirnim ubrusom, zatim ispolirajte filterom za savršen, profesionalni sjaj.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

