Čišćenje Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Domaćice otkrile trik za brzo i lako pranje prozora!

29.10.2025.
foto: Pixabay

Domaćice otkrile trik za brzo i lako pranje prozora!

Na prvi pogled, deluje čudno, ali stručnjaci kažu da je filter za kafu bolja i jeftinija opcija od klasičnih ubrusa.

Zašto treba prati prozore filterom za kafu

Ne ostavlja dlačice ni tragove – filteri su lint-free, što znači da ne ostavljaju one sitne bele dlačice po staklu.

– Otporniji su na vlagu – za razliku od papirnih ubrusa, ne raspadaju se kad se pokvase.

– Znatno su jeftiniji – možete očistiti celo domaćinstvo, a da ne potrošite bogatstvo na sredstva i maramice za čišćenje.

Dakle, sledeći put kad skuvate kafu, nemojte bacati filter, jer može postati vaš najbolji saveznik u čišćenju prozora!

Kako koristiti filter za kafu za pranje prozora

  1.  Naprskajte svoj omiljeni sredstvo za staklo
  2.  Uzmite čist filter za kafu i obrišite staklo kružnim pokretima
  3.  Ako ostane vlage, uzmite novi filter i ispolirajte staklo dok prozor ne zasija.

A ako ipak primetite tragove, probajte ovaj način: prvo pređite papirnim ubrusom, zatim ispolirajte filterom za savršen, profesionalni sjaj.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Preporučujemo:

Dodaj komentar