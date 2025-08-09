DOMAĆA KREMA ZA RUKE! Samo su vam ova TRI sastojka potrebna!

Jake kreme sa puno hemikalija imaju dobru reklamu, ali slabiji učinak. Mogu da štete koži, i zbog toga se mnogi žale.

Recept za negu suvih i ispucalih ruku možete naći u svom domu.

DOMAĆA KREMA ZA RUKE!

Lepu, prirodnu kremu možete napraviti i sami – nekolicinu sastojaka ćete lako nabaviti.

Shea buter

Kokosovo ulje

Eterično ulje lavande (ili po želji)

Ova tri sastojka mogu biti idealni za pravljenje dobre kreme, a u nastavku pročitajte kako bi tekla priprema.

U posudu stavite 3 kašike shea butera i 2 kašike kokosovog ulja. Otopite ih na pari ili u mikrotalasnoj na vrlo kratko. Važno je da se sastojci sjedine, ali da se ne pregreju. Kada se masa blago ohladi, dodajte 5-10 kapi eteričnog ulja lavande i dobro promešajte.

Smesu sipajte u čistu teglicu ili kutijicu sa poklopcem i ostavite da se potpuno ohladi i stvrdne, najbolje u frižideru.

ZajecarOnline/M.K.

