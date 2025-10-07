Izdvajamo Sport Vesti

07.10.2025.
Novak Djokovic (AP Photo/Adam Hunger)

Đoković uprkos povredi u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je danas u osmini finala pobedio Španca Đaumea Munara 6:3, 5:7, 6:2.

Meč je trajao dva sata i 42 minuta. Đoković je peti teniser sveta, dok se Munar nalazi na 41. mestu ATP liste. Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i španskog tenisera, a drugi trijumf Đokovića.

Srpski teniser je nekoliko puta tokom meča tražio medicinsku pomoć zbog problema sa povredom potkolenice leve noge, ali je uspeo da savlada Munara i da zasluženo stigne do četvrfinala Mastersa u Šangaju.

Đoković će u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa, koji je ranije danas savladao Kanađanina Gabrijela Dijaloa 3:6, 7:5, 7:6 (10:8).

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

