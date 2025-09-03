ĐOKOVIĆ U POLUFINALU US OPENA! Pobedu posvetio ćerki za 8. rođendan!

ĐOKOVIĆ U POLUFINALU US OPENA!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena, pošto je posle velike borbe savladao Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Đoković je 11. put u nizu nadigrao Frica i izjednačio rekord legendarnog Amerikanca Džimija Konorsa sa 14 polufinala u Njujorku.

Rival za 11. finale biće mu Španac Karlos Alkaraz, koji je prethodno nadigrao Čeha Jiržija Lehečku 3:0.

“Moram da se oporavim. Idem dan po dan i da pripremim svoje telo za bitku od pet setova protiv Karlosa Alkaraza, ako bude potrebno”, rekao je Đoković.

“Bio je težak meč, moglo je da ode i na drugu stranu, bio je bolji igrač u drugom i trećem setu. Znao sam da moram da se borim svim srcem“, istakao je Đoković. Inače, Novak je ovu pobedu posvetio ćerki Tari za osmi rođendan.

Ove godine stigao je do polufinala sva četiri gren slema, ali još se čeka jubilarni 25. trofej.

“Ne moramo da trošimo reči o Sineru i Alkarasu, oni su najbolji na svetu i svi očekuju njihovo finale, a ja ću pokušati da im pokvarim planove, pa da vidimo. Dominiraju od početka turnira, ali ja sigurno neću da izađem sa belom zastavicom. Niko to ne radi protiv njih, ali posebno ne ja. Imam još jednu šansu i nadam se da ću biti dovoljno sprema da idem rame uz rame sa Karlosom, pa ćemo videti”, zaključio je Đoković.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

