ĐOKOVIĆ SUTRA U 12:30 časova protiv Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju!

ĐOKOVIĆ SUTRA U 12:30 časova protiv Hanfmana!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra od 12.30 časova protiv Nemca Janika Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Duel Đokovića i Hanfmana planiran je kao treći meč dana na Centralnom stadionu.
Srpski i nemački teniser su do sada odigrali jedan međusobni meč, kada je Đoković prošle godine bio bolji u Ženevi rezultatom 6:3, 6:3.
Đoković je peti teniser sveta, dok se Hanfman nalazi na 150. mestu ATP liste.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
