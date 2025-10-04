ĐOKOVIĆ SUTRA U 12:30 časova protiv Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju!

ĐOKOVIĆ SUTRA U 12:30 časova protiv Hanfmana!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra od 12.30 časova protiv Nemca Janika Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Duel Đokovića i Hanfmana planiran je kao treći meč dana na Centralnom stadionu.

Srpski i nemački teniser su do sada odigrali jedan međusobni meč, kada je Đoković prošle godine bio bolji u Ženevi rezultatom 6:3, 6:3.

Đoković je peti teniser sveta, dok se Hanfman nalazi na 150. mestu ATP liste.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

